В Чернигове отмечают 940-летие Антониевых пещер

В Чернигове отмечают 940-летие основания Антониевых пещер.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в Черниговском городском совете состоялось торжественное собрание, приуроченные юбилейной дате подземного Богородичного монастыря. Ученых, гостей города поздравили руководители области и города, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский АМВРОСИЙ и епископ Черниговский и Нежинский ИЛЛАРИОН.

По словам генерального директора Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Юрия СОБОЛЯ, Антониевы пещеры в Чернигове являются мировым культурным достоянием. Кроме того, они имеют выдающееся историческое и духовное значение. За время функционирования пещерного комплекса как памятника истории, его посетили около 3 млн. туристов из 20 стран мира.

Перспективы развития пещерного комплекса гендиректор заповедника видит в реставрации Антониевых пещер и Ильинской церкви, восстановлении часовни, которая находилась рядом. "Надеюсь, что и государство, и меценаты найдут средства, и мы восстановим Антониевы пещеры и Ильинский монастырь, какими они были в ХІІ веке – в период своего наибольшего расцвета", - сказал Ю.СОБОЛЬ.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ в приветственном слове отметил, что в Чернигове хранят историческую память. В прошлом году проходили торжества по случаю 1100-летия первого летописного упоминания о городе, в этом году черниговцы отмечают 940-летие основания Антониевых пещер и 985-летие образования Черниговского княжества, а в последующие годы будут праздновать юбилейные даты Елицкого собора, а затем Спасо-Преображенского собора. "Чернигов будет развиваться, однако исторические памятники обязательно будут сохранены", - заверил руководитель областного центра. Он пригласил ученых осмотреть храмы и церкви не только в дневное время, но и вечером, поскольку многие из них имеют подсветку и есть условия для проведения вечерних экскурсий.

Сегодня в Чернигове в рамках празднования 940-летия Антониевых пещер откроется двухдневная международная научная конференция "Христианские древности Киевской Руси", в работе которой примут участие ученые из Украины, России, Беларуси и Молдовы. Также на территории Троицко-Ильинского монастыря откроется выставка "Археологические исследования Антониевых пещер".

Завтра участники праздничных мероприятий посетят Любеч – родину преподобного Антония Печерского.

Справка УНИАН: Антониевы пещеры Троицкого монастыря в Чернигове – памятник подземной культовой архитектуры XI - XIX веков. Основаны они в 1069 году как пещерный христианский монастырь князем Святославом Ярославичем и известным церковным деятелем Древней Руси – прп. Антонием Печерским.

Согласно летописи, монастырь сначала имел название Богородичный (монастырь Божьей Матери). Его интенсивное развитие продолжалось до 1239 года, когда Чернигов был разрушен монголо-татарами. Это подтверждает построенная в начале XII века у входа в пещеры каменная Ильинская церковь. Затем наступил период упадка, который продолжался до XVIІ века.

Наиболее масштабное восстановление Ильинского монастыря началось в 1649 году по инициативе и при финансовой поддержке черниговского полковника Степана Подобайла. С перерывами оно продолжалось до конца XIX века. В результате этих реконструкций Антониевы пещеры приобрели современный вид.

В настоящее время Антониевы пещеры являются комплексом подземных помещений и переходов общей длиной около 350 м, которые размещаются в толще Болдиных гор (в границах современного города). Глубина залегания пещер колеблется от 2 до 12 метров относительно поверхности горы. С 1967 года этот памятник истории включен в состав Черниговского архитектурно-исторического заповедника.