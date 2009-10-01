На Сумщине проходит фотовыставка о Глинской пустыни

На Сумщине в Глуховском краеведческом музее проходит фотовыставка «Наша красавица Глинская», работы которой сделаны в ставропигиальном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, архиепископ Конотопский и Глуховский, наместник монастыря Глинская пустынь ЛУКА отбирал снимки, пересмотрев тысячные архивы.

На выставке представлено 60 фотографий, сделанных разными авторами в разные годы. Все снимки объединяет то, что сделаны они на территории монастыря. «Никольский храм зимой», «Дорога к монастырю», «Цветы у входа», «Туман над прудом», «Волшебные закаты» – каждый снимок излучает свое настроение.

По словам владыки ЛУКИ, само название фотовыставки не случайно.

«Многие наши великие старцы именно так – красавица Глинская – называли обитель и в разговорах, и в письмах. Даже когда монахам приходилось жить в землянках, ибо все храмы и помещения были разрушены, все равно они с любовью говорили об обители, называя ее красавицей», - сказал архиепископ Конотопский и Глуховский.

Выставка интересна и познавательна студентам, школьникам, краеведам, прихожанам местных храмов и гостям города. Она продлится до 14 октября. Не исключено, что эти работы увидят также и в других районных центрах Сумщины.