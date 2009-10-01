В Киев приедет делегация Константинопольского патриархата

Священный синод Константинопольского патриархата вчера принял решение создать специальную комиссию, которая прибудет в Киев для "детального изучения церковной ситуации в Украине", сообщает Коммерсант. Комиссия приедет 3 октября, а 4-5 октября состоится встреча ее членов с предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополитом Киевским и всея Украины Мефодием. Это решение стало реакцией на письмо Священного синода УАПЦ Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой принять УАПЦ в состав Вселенского (Константинопольского) патриархата на правах автономии.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не спешат делать выводы относительно решения Константинополя.

"Делегации Вселенского патриархата уже неоднократно приезжали в Украину, так же как и делегации украинских церквей ездили в Константинополь, пока это ни к чему не привело. Но мы рады, что Константинополь не прекращает прикладывать усилия к налаживанию церковного мира в нашей стране",– сказал глава информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ Евстратий.

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) приветствуют визит делегации из Константинополя. "Переговоры – это хорошо. Однако мы остаемся на позиции, что любое решение по Украине не может приниматься единолично Вселенским патриархом без согласования с Русской православной церковью",– отметил пресс-секретарь главы УПЦ МП митрополита Владимира протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО. Предыдущий визит делегации Константинопольского патриархата в Киев состоялся летом прошлого года по случаю 1020-летия Крещения Руси. Тогда делегацию возглавил Патриарх Константинопольский и Нового Рима Варфоломей І по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.