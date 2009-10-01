Происходящее с семьей Пугачевой - плата за грехи?

То, что происходит с Аллой Пугачевой и ее семьей - расплата за грехи, считает автор открытого письма к певице, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко. 37-летний член "Справедливой России" упрекает примадонну в том, что она "морально разложила" несколько поколений русских людей, сообщает Credо.Ru.

"Теперь - Вы платите за свои грехи, наступает старость, а с ней болезни. И это очень показательно, что в момент, когда Вы подводите черту своей сценической карьере, у Вас начались семейные проблемы". - пишет депутат, имея в виду конфликт дочери Пугачевой Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова из-за их сына Дени.

"Про Вас сейчас пишут, что Вы глубоко верующий человек, но лично я в это не верю. "По плодам их узнаете их" (Матф.7:16). Человек может совершать ошибки, он имеет право на личную жизнь, но пропагандировать безнравственность и аморальный образ жизни Вам права никто не давал", - говорится в письме.

Депутат называет грехи Пугачевой, за которые, она, по его мнению, будет расплачиваться. "Вот уже много лет вся страна смотрит, - пишет Евгений Марченко, - как Вы не только поете, но и гуляете, пьете, курите, веселитесь, выходите замуж за мужчин, которые годятся Вам в сыновья и внуки, потом разводитесь с ними... Вы постоянно выставляете личную жизнь Вашей звездной семейки, ее грязное белье, на всеобщее обозрение и обсуждение".