В городе Давида найдена улица Второго Храма

В ходе раскопок, проводимых израильскими учеными в иерусалимском национальном парке в городе Давида, был обнаружен фрагмент ступенчатой улицы, ведущей к Бассейну Шилоа и вымощенной каменными плитами, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на Министерство туризма Израиля. Постройка датирована периодом Второго Храма (50 год до н.э. – 100 год н.э.).

Впервые эту дорогу обнаружили ученые Фредерик Блисс и Арчибальд Дики из британского Фонда Исследования Палестины в 1894-1897 годах. После завершения раскопок участок был вновь покрыт землей. Еще несколько фрагментов улицы были найдены севернее в 1937 экспедицией Джонса и в 1961-1967 годах экспедицией Кэтлин Кенион. Они также были впоследствии законсервированы.

Найденная часть дороги, состоящая из чередующихся широких и узких ступеней, находится в 550 метрах к югу от Храмовой горы и представляет собой фрагмент главной магистрали Иерусалима, идущей от Бассейна Шилоа, построенного в период Второго Храма.

Как заявил руководитель археологической экспедиции профессор Университета Хайфы Ронни Рейх: «Во времена Второго Храма паломники начинали свое восхождение на Храмовую гору с этого места. Это самая южная точка дороги, часть которой уже была обнаружена вдоль западного склона Храмовой горы».

Археологические раскопки велись на узком промежутке шириной 1-2 метра в западной части дороги. По сути, во время раскопок надо было постепенно удалять землю, которой данный участок был засыпан после завершения предыдущих работ.

В ходе дальнейших исследований предстоит выяснить, связаны ли между собой найденный фрагмент, другой участок дороги, а также водоотводный канал, обнаруженные неподалеку два года назад.

Раскопки проводятся совместно с Министерством охраны природы и парков при финансовой поддержке Фонда Элада под эгидой профессора Университета Хайфы Ронни Рейха и представителя Министерства охраны природы и парков Эли Шукрона.