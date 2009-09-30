Сегодня православные празднуют день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По преданию, три сестры и их мать жили в языческой Италии и не скрывали своей веры во Христа. Девочек казнили за то, что они не отреклись от своей веры. Вере было - 12, Надежде - 10, Любови - 9 лет. Их мать София умерла от горя на могиле дочерей через три дня. Это произошло в 134-м году, в годы правления императора Адриана, известного своими гонениями на христиан.

Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

В этот день по народному календарю отмечаются «бабьи именины». В этот день проводили девичьи посиделки. Всех женщин поздравляли с праздником, им разрешалось в этот день не работать, даже по дому.