Мировой кризис возник из-за поступков людей, отступивших от Бога

Современный кризис имеет духовную сущность, он стал результатом деятельности человека, отступившего от Бога. Как сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы, такое мнение высказали в совместном Коммюнике представители церквей Центральной и Восточной Европы на международной конференции «Церкви в Украине перед лицом современных общественных кризисов», которая проходила в Одессе с 23 по 25 сентября.

“Мы констатируем страх наших современников перед христианскими ценностями. Однако выход из нынешнего кризиса возможен, только в случае глубокого проникновения христианских нравственных принципов в наше общество. Каждый на своем месте должен проявить активность и взять на себя ответственность за решение кризисных ситуаций в своем окружении. Каждый должен осознать ценность другого человека, своего ближнего. Только так можно исцелить наши отношения и вернуть атмосферу доверия в наше общество”, – отмечается в Коммюнике конференции.

В своем вступительном слове епископ Уланд ШПАЛИНГЕР (НЕЛЦУ) отметил, что примирение между странами, которые раньше между собой находились в состоянии войны, напоминает непростой и продолжительный процесс заживления раны.

В свою очередь представитель УПЦ епископ Иларий (ШИШКОВСКИЙ) выразил общее мнение о том, что “причина кризиса в мире состоит в проблемах нравственного поведения, которые присущи как неверующим, так и христианам”. Он также отметил, что в этих условиях Церковь должна осуществлять свою миссию в сфере примирения и евангелизации.

Продолжая этот тезис, епископ Марьян БУЧЕК (РКЦ в Украине) заявил: “Нас объединил Иисус Христос и вера, ведь и православные, и католические, и протестантские Церкви в Украине сталкиваются с проблемами совести и морали людей”. Он также подчеркнул, что “люди, которые строили свою жизнь и общественное устройство исключительно на материальных ценностях, теперь находятся в кризисе и не имеют малейшего представления о своем будущем и жизненных целях”.

В конференции приняли участие представители Евангелическо-Лютеранской Церкви (Германия, Украина, Беларусь), Польской, Украинской и Белорусской Православных Церквей, Римско-Католической Церкви (Украина, Польша, Беларусь), Украинской и Белорусской Греко-Католических Церквей. В мероприятии также взяли участие должностные лица Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий и Института религиозной свободы (г.Киев).

Международная конференция была организованна международной рабочей группой «Примирение» в рамках проекта «Примирение в Европе – задачи церквей в Украине, Белоруссии, Польши и Германии». В ходе конференции состоялись пленарные сессии, обсуждения в формате “круглого стола” и проведена итоговая пресс-конференция.

Справка УНИАН. Инициатива «Примирение» возникла в 1974 году по инициативе Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви и Польского Экуменического Совета с целью выработки проекта примирения между соседними Польшей и Германией, чьи отношения были отягощены воспоминаниями о Второй мировой войне. В 1995 году инициатива была расширена за счет новых участников: Украины и Беларуси. Так возник проект «Примирение в Европе – задачи церквей в Украине, Белоруссии, Польши и Германии», который в 1997 году был представлен на Втором Европейском Экуменическом Собрании в г.Грац (Австрия).

