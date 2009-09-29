Во Львове открылась фотовыставка храмов Польши

«Святыни, которые соединяют народы. Храмы древней и современной Польши» - фотовыставка под таким названием 28 сентября открылась в главном читальном зале Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Цель выставки - популяризировать самые ценные достопримечательности европейской сакральной архитектуры, в частности, на примере храмов древней и современной Польши показать богатство истоков европейской культурной идентичности. Фотовыставка документирует сосуществование разных народов, религий и вероисповеданий, а также их значение и участие в формировании польской и европейской культур.

Выставка состоит из 80 цветных стендов (100 х 70 см) с фотографиями храмов разных религий и вероисповеданий (католические костелы, православные и греко-католические церкви, дома молитвы староверов, протестантские храмы, синагоги, мечети и тому подобное) с коротким их описанием и архитектурными планами. Описание выставки осуществлено на трех языках: польском, украинском и английском. Дополнительным элементом экспозиции являются копии витражей Юзефа Мегоффера.

По словам и.о. заведующего отдела культурно-просветительской работы Научной библиотеки ЛНУ имени Ивана Франко Романа Лаврентия, эта выставка является продолжением сотрудничества Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко с польскими и международными культурными институциями, начатой еще во время юбилейных празднований в 2008 г., когда презентовали фотовыставку и мультимедийный проект «Люблин - Львов. Общее украшение Европы».

Фотовыставка будет длиться до 12 октября.