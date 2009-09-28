В Луцке освящена часовня Холмской иконы Божьей Матери. Образ относится к одиннадцатому веку и по праву считается иконописным шедевром мирового значения.

Чудотворный образ Холмской Божьей Матери в настоящее время находится в музее Волынской иконы. Именно массовое паломничество к ней и заставило областное общество "Холмщина" инициировать сооружение специальной часовни. Однако в ней будет находиться лишь копия чудотворной иконы Божьей Матери с частицей оригинала.

Как рассказал настоятель новопостроенного храма отец Михаил, часовня будет функционировать ежедневно. Она станет не только ячейкой духовности, но и местом единения всех православных, подчеркнул настоятель.

Чудотворная икона Холмской Богородицы, которая в настоящее время хранится в музее Волынской иконы, является одной из четырех икон византийского происхождения, которые были известны еще в Киевской Руси. Две из них доныне находятся в Москве и Ченстохове (Польша). А четвертая была уничтожена в 1941 году вместе с Успенским собором Киево-Печерской лавры, где она хранилась.