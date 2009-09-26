Главный раввинат Израиля вынес определение: смерть мозга означает конец жизни

Главный раввинат Израиля потряс религиозных еврейских авторитетов во всем мире, единогласно признав, что смерть мозговых клеток означает конец жизни.

Как передает Седмица.Ru, решение имеет далеко идущие медицинские и этические последствия. Закон, инициированный депутатом Кнессета от "Кадимы" Отниэлем Шнеллером также устанавливает, что смерть мозга означает смерть тела.

Врачи теперь смогут получать из тела умершего жизненно важные органы - легкие, печень, сердце до остановки сердца, что ранее было невозможно.

Предмет точного момента смерти являлся предметом теологических дискуссий на протяжении десятилетий.

Врачи теперь также получат право отсоединять от машин, искусственно поддерживающих дыхание и кровообращение, тех пациентов, чей мозг погиб, а жены таких больных, с точки зрения традиционного еврейского законодательства, превратятся во вдов.

Чиновники Израильского Центра по пересадке органов приветствовали решение раввината как "революционное".