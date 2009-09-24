Патриарх Кирилл: ликвидаторы аварии на ЧАЭС попадут в Царствие Небесное

Люди, отдавшие свои жизни за других, обязательно попадут в Царство Небесное, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии памятника нижегородцам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Сюжет об этом показал интернет-телеканал Russia.Ru.

«Те, кто получил указание ехать в Чернобыль, в полной мере даже и не понимали, куда они едут, и уж никак не могли связать в своем сознании эту командировку со своей скорой смертью, – сказал предстоятель Русской Православной Церкви. — Ликвидаторы действовали в очаге колоссального радиоактивного излучения».

Одну из новостных передач о ликвидации последствий аварии будущий патриарх смотрел вместе с иностранцем, который пришел в ужас от увиденного и спросил, скрывают ли от ликвидаторов опасность того, что делают, или они сознательно идут на смерть? «Я ответил, что скрыть то, что произошло, невозможно, они все сознают то, что они делают. Да, они сознательно идут на смерть», — ответил предстоятель РПЦ.

Он указал, что способность жертвовать собой – это высшее проявление любви по слову евангельскому. «Кто поступает так, ему прощаются все грехи, его Бог сразу принимает в свое небесное царство, — заверил Патриарх. — Многие, кто идут на такой подвиг, этого не знают. Но они идут, потому что не могут не идти».

Православная церковь всегда стремилась воспитать человека в сознании необходимости жертвовать собой ради других, рассказал также иерарх, отметив, что часто от нас требуется совсем немного – пожертвовать своим временем, пожертвовать деньгами, но и эта жертва дается тяжело современным людям.

«Человечество будет развиваться до тех пор, пока любовь и способность к жертве будут сохраняться в общественных отношениях. Когда это исчезнет, мы станем просто стаей зверей», — приводит Russia.Ru слова патриарха Кирилла.