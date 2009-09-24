Лидер «пензенских затворников» проведет в психиатрической клинике еще полгода

Лидер «пензенских затворников» Петр КУЗНЕЦОВ еще полгода пробудет в психиатрической клинике, такое решение приняла медицинская комиссия, сообщил 23 сентября представитель прокуратуры Пензенской области, передает РИА новости.

"Врачебная комиссия приняла решение, что Петру КУЗНЕЦОВУ необходимо продлить лечение еще на полгода. Закон предоставляет врачам это право", - сказал представитель прокуратуры.

В марте этого года суд Первомайского района Пензы уже продлевал на полгода содержание Кузнецову в психиатрической клинике.

В ноябре 2007 года 35 человек укрылись в заранее оборудованном подземном убежище возле села Никольское Бековского района Пензенской области. Они решили оставаться там до мая 2008 года, когда, по их мнению, должен наступить "конец света". Люди угрожали сжечь себя, если их попытаются насильно достать из-под земли.

Основателем секты был местный житель П.КУЗНЕЦОВ. Он не стал спускаться со своими сторонниками под землю, а принялся ждать новых последователей в своем доме в райцентре Беково.

В конце марта и начале апреля 2008 года затворники несколькими группами покинули пещеру, после чего она была взорвана. За время нахождения в подземелье умерли две женщины, отказавшиеся от приема пищи.

В отношении КУЗНЕЦОВА было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 239 УК РФ (организация объединения, посягающего на личность и права граждан) и части первой статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти по религиозным признакам).

8 августа 2008 года КУЗНЕЦОВ был освобожден от уголовной ответственности и направлен на лечение в Пензенскую областную психиатрическую больницу им. К.Р. Евграфова.