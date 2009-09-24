В Греции установят памятники апостолу Павлу и святителю Луке

Памятник апостолу Павлу, автором которого является президент Российской академии художеств Зураб ЦЕРЕТЕЛИ, будет установлен в греческом городе Верия.

Монумент планируется воздвигнуть в центре города, на месте проповеди апостола, где теперь находится парк, сообщает официальный сайт РПЦ МП.

При этом в городе появится еще один памятник З.ЦЕРЕТЕЛИ - святителю Луке, архиепископу Крымскому - перед одноименным строящимся храмом.

Город Верия, по преданию, был построен Филиппом II (Македонским), давшим ему название по имени своей дочери Верии.

Неподалеку от города над историческим местом захоронения Филиппа II решением городских властей возвысится еще один монумент работы ЦЕРЕТЕЛИ - памятник сыну Филиппа II Александру Македонскому.