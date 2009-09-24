В Грузии в церкви обнаружили фреску святой Нины

Во время реставрационных работ в церкви святого Георгия в селе Калаури Гурджаанского района специалисты обнаружили на стене фреску святой Нины. Об этом сообщает Благовест Инфо со ссылкой на Информационный центр Кахетии.

Как заявил специалист по культурному наследию Тамаз Маркозашвили, фреска была покрыта толстым слоем копоти. По его предположениям, она относится к 16-му веку.

«Уникальную фреску сопровождают грузинские надписи, что очень редко в грузинской иконописи. Изучение фрески мы начнем после завершения реставрационных работ», - отметил Маркозашвили.