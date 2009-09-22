В Тернопольской обл. ликвидирован пожар в греко-католической церкви

21 сентября в 09.17 в селе Мужилив Подгаецкого района Тернопольской области в здании Украинской греко-католической церкви, возведенной в 1981 году, возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 09.47 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожены деревянный пол на площади 9 м2 и церковное имущество.

Причина пожара – короткое замыкание электросети.