В Тернопольской обл. ликвидирован пожар в греко-католической церкви
11:25, 22 сентября 2009Общество
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Сгорел деревянный пол
21 сентября в 09.17 в селе Мужилив Подгаецкого района Тернопольской области в здании Украинской греко-католической церкви, возведенной в 1981 году, возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 09.47 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожены деревянный пол на площади 9 м2 и церковное имущество.
Причина пожара – короткое замыкание электросети.
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