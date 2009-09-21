В Кременчуге совершено нападение на синагогу

В Кременчуге (Полтавская обл.) в ночь с субботы на воскресенье неизвестные снова забросали синагогу банками с краской. По информации с Кременчугского горотдела милиции, о нападении неизвестных в дежурную часть милиции сообщили руководители объединения иудейских религиозных общин и организаций Кременчугского региона.

По их данным, охранник синагоги заявил, что ближе к утру неизвестные разбили о стены синагоги стеклянные емкости с красной краской и раскидали на ее территории листовки с антисемитскими лозунгами. Задержать неизвестных не удалось. Милиция начала следствие.

Напомним, в июне этого года в Кременчуге уже закидывали синагогу банками с коричневой краской.

Тогда неизвестные разбили одно окно, испачкали фасад. Вследствие этого события власти решили отремонтировать уличное освещение.