Сегодня православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы именуемое еще второй Пречистой.

Это день открывает новый церковный год - вся история Нового завета начинается с появления на свет маленькой девочки, которую назовут престолом Бога и которая станет той Дверью, сквозь которую появится спаситель мира - Христос. Богородица родилась у немолодой благочестивой супружеской пары Иоакима и Анны. Иоаким происходил из дома царя Давида, Анна - из рода священников. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Однажды Анне явился Ангел Господний и сказал: "Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Назови Ее Мария. «Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Живой Господь Бог мой! Если у меня действительно родится ребенок - я отдам его Господу на служение. Пусть он служит Ему, восхваляя Его имя во веки веков».

Из всех описанных событий на праздничной иконе отображен именно момент рождения Пресвятой Девы. Ее мать, праведная Анна, в центре на высоком ложе. Рядом - женщины с дарами, повитуха и служанки, которые омывают Богоотроковицу в купели или уже подносят Ее матери. Нередко изображена и Дева Мария в колыбели. Этот праздник - великое утешение для бездетных пар.