Януковича благословили на президентские выборы

Во время своей рабочей поездки по Черкасской обл. лидер Партии регионов посетил Свято-Покровский Красногорский женский монастырь УПЦ (МП), где получил благословение на президентские выборы.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Игуменья монастыря Агапия, встречая гостя у ворот храма, благословила его такими словами: „Благословляю Вас, чтоб Вы получили послушание в президенты. Спаси Христе Божий”.

„Ми все идем в непростую дорогу. Во славу Божью и благо народу Украины”, - с благодарностью ответил ей Виктор Янукович.

Лидер Партии регионов также побывал на Чернечьей горе и положил цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Встречался ли В.Янукович с митрополитом Черкасским УПЦ (МП) Софронием не сообщается.

При этом предыдущую рабочую поездку в Кировоградскую область он начал именно с посещений кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ (МП) и встречи с архиепископом Кировоградским и Новомиргородским УПЦ (МП) Пантелеймоном. Владыка поблагодарил политика за то, что тот как верующий человек никогда не забывает посетить храм. По его словам, В.Янукович - единственный политический лидер, кандидат в президенты, которого это делает постоянно. В частности, архиепископ Пантелеймон отметил: „Вы всегда с народом и Церковью”.

Владыка подарил лидеру Партии регионов икону Ангела хранителя и пожел, чтоб эта икона стояла в его кабинете, в т.о. президентском. Потому что, по мнению архиепископа Кировоградского и Новомиргородского УПЦ (МП) именно В.Янукович его обязательно займет после завершения избирательной кампании.