В Умани подросток написал на заборе антисемитские лозунги

Уманские милиционеры задержали 14-летнего подростка, который накануне массового приезда паломников-хасидов в город Умань Черкасской области возле места, куда будут прибывать автобусы с хасидами, и могилы цадика Нахмана написал антисемитские лозунги. На заборе вблизи уманского завода ”Мегометр” он черной краской на английском языке написал: ”Евреи мерзавцы, евреи убирайтесь домой”. Рядом изобразил звезду Давида и перечеркнул красным. Немного дальше написал по-русски: ”Сопротивляйся!”

Представитель Международного благотворительного фонда им. Рабе Нахмана Даниэль ДАЯН сообщил корреспонденту УНИАН, что эту провокацию они расценивают как обычное хулиганство. Хулиганы и антисемиты есть всегда, хасиды уже привыкли к этому и на подобное не обращают внимания, сказал он.

Милиционеры задержали несовершеннолетнего хулигана. Имя его не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. На родителей парня составили протокол. Материалы передали в суд. Теперь родителям подростка придется заплатить штраф. Коммунальщики закрасили антисемитские надписи.