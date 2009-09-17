В Москве ограблена православная гимназия "Радонеж"

В Москве подверглась ограблению старейшая в современной России православная гимназия "Радонеж".

Об этом сообщает портал Кредо. "Грабители вскрыли один сейф и унесли второй. Среди похищенного - 250 тыс. рублей и уставные документы", - сообщил учредитель школы, глава православного братства и медиа-холдинга "Радонеж" Евгений НИКИФОРОВ.

Он не исключил, что за этим ограблением могут стоять "рейдерские попытки по захвату гимназии, которые продолжаются уже почти четыре года".

Гимназия была основана в 1990 году. Это учебное заведение ранее было удостоено грамоты правительства Москвы за заслуги в духовно-нравственном просвещении и пропаганду отечественной культуры.