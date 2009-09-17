В Москве ограблена православная гимназия "Радонеж"
18:00, 17 сентября 2009Общество
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Воры унесли уставные документы
В Москве подверглась ограблению старейшая в современной России православная гимназия "Радонеж".
Об этом сообщает портал Кредо. "Грабители вскрыли один сейф и унесли второй. Среди похищенного - 250 тыс. рублей и уставные документы", - сообщил учредитель школы, глава православного братства и медиа-холдинга "Радонеж" Евгений НИКИФОРОВ.
Он не исключил, что за этим ограблением могут стоять "рейдерские попытки по захвату гимназии, которые продолжаются уже почти четыре года".
Гимназия была основана в 1990 году. Это учебное заведение ранее было удостоено грамоты правительства Москвы за заслуги в духовно-нравственном просвещении и пропаганду отечественной культуры.
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