Газета «Известия в Украине» будет выходить с церковным орденом на логотипе.

Как сообщает сайт “Православия в Украине”, уже с этой недели изображение небесного покровителя всей пишущей братии - преподобного Нестора - красуется на логотипе издания.

Орден Преподобного Нестора Летописца учрежден Священным Синодом Украинской Православной Церкви для награждения людей и организаций, выполняющих просветительскую функцию в обществе, занимающихся литературной, научной, административной, благотворительной и журналистской деятельностью. А также для поощрения труда, способствующего возрождению духовной жизни и восстановлению православных храмов.

В свое время ордена Преподобного Нестора Летописца получали священнослужители, архитекторы соборов, мэры городов, политические и общественные деятели.

Высокой церковной награды - ордена преподобного Нестора Летописца - была удостоена за участие в освещении визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину главный редактор «Известий в Украине» Янина Соколовская.