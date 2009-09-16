При католическом богословском факультете Южной Италии открылся курс сакральной архитектуры
С центром в Неаполе
При богословском факультете Южной Италии открыт курс сакральной архитектуры с центром в Неаполе. Как передает Богослов.ru, курс называется «Богословско-этетические основы, художественные и декоративные аспекты с углублением технических знаний».
Курс состоит из различных сфер исследований: область исторических знаний, богословских и литургических исследований, эстетики и художественного дизайна.
Цель курса состоит в поощрении интересов к исследованиям в области сакральной архитектуры и искусства, чтобы заострить внимание на духовном аспекте святых мест, сказал руководитель школы о. Джузеппе Манка.
Этому курсу покровительствует Национальная служба Италии по культурному наследию совместно с Департаментом по строительству и технике инженерного факультета Неаполя.