При католическом богословском факультете Южной Италии открылся курс сакральной архитектуры

При богословском факультете Южной Италии открыт курс сакральной архитектуры с центром в Неаполе. Как передает Богослов.ru, курс называется «Богословско-этетические основы, художественные и декоративные аспекты с углублением технических знаний».

Курс состоит из различных сфер исследований: область исторических знаний, богословских и литургических исследований, эстетики и художественного дизайна.

Цель курса состоит в поощрении интересов к исследованиям в области сакральной архитектуры и искусства, чтобы заострить внимание на духовном аспекте святых мест, сказал руководитель школы о. Джузеппе Манка.

Этому курсу покровительствует Национальная служба Италии по культурному наследию совместно с Департаментом по строительству и технике инженерного факультета Неаполя.