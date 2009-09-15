Ученые воссоздадут внешность Ярослава Мудрого

Ученые собираются провести анализ ДНК князя, а также ряд антропометрических исследований, которые позволят определить пол и возраст людей, скелеты которых также хранятся в гробнице. Научные работники стремятся выяснить их семейные связи. При этом, используя современные методы компьютерной графики, исследователи надеются воссоздать внешность князя.

По словам заведующей отделом научно-исторических исследований, профессора Надежды Никитенко, вскрытие будет осуществляться по программе медицинского исследования костных останков Ярослава Мудрого.

После вскрытия планируется осуществить гистологический анализ, а также провести исследование патологических отклонений в строении костей мужского скелета, цель которого - проверка летописных свидетельств о болезнях и травмах князя.

Участие в исследовании примут научные учреждения Украины, Швеции, Великобритании и США. Программа рассчитана приблизительно на год, на нее выделено 60 тыс.грн.

Напомним, Ярослав Мудрый правил в Киеве в первой половине XI столетия. Реконструкцией внешности князя занимался антрополог и скульптор Михаил Герасимов. Его антропологические исследования показали: во внешности Ярослава Мудрого, при наличии некоторых скандинавских элементов, все же преобладали черты, присущие славянам Приднепровья.

Князь был человеком довольно высокого роста (около 175 сантиметров), на лице его резко выступал нос с горбинкой, а также тонко очерченные, относительно неширокие скулы. Эти черты и легли в основу «документального» скульптурного портрета князя, созданного на основе метода антропологической реконструкции.

podrobnosti