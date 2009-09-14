Многие дети во сне встречаются с ангелами

Многие малыши часто по ночам во сне встречаются с ангелами или видят сны на религиозную тему, однако в большинстве случаев утаивают их от родителей, боясь быть уличенными во лжи, утверждают эксперты Британской педагогической исследовательской ассоциации, пишет британская газета "The Church Times".

Кейт Адамс, старший преподаватель университетского колледжа в Линкольне, принявшая участие в исследовании, опросила около сотни детей, видевших религиозные сны, и обнаружила, что треть из них не рассказывали никому о своих сновидениях.

Дети описывали, как во сне им являлись ангелы, похожие на тех, которых изображают на картинках, а также умершие близкие родственники. Хотя такие видения ребятишкам нравились, они не рассказывали о них родителям или учителям, считая, что те бы им не поверили.

К.Адамс убеждена, что на учителях младших классов лежит особая ответственность - со вниманием выслушивать рассказы детей про их религиозные фантазии и сны. Такие беседы, по мнению эксперта, являются неотъемлемой частью духовного воспитания в школе.