Всемирно известные журналы моды опубликовали "фотографии" Христа

Известный американский фотограф Майкл Белк опубликовал в популярных журналах моды "Vogue" и "Elle" собственную коллекцию изображений под названием "Прогулки с Мессией".

"Вспоминая трагические события 11 сентября, да еще и в условиях финансового кризиса, многие американцы, думаю, не знают, куда идти и к кому обращаться", - приводит слова М.Белка британская газета "Christian Today".

Коллекция фотографа содержит изображения Христа с фашистами и блудницами, спортивными авто и мотоциклами, сотрудниками Нью-Йоркской биржи и азартными игроками. Все изображения посвящены проблемам современного мира, таким как геноцид, материализм, наркомания, бедность и лживость.

Одна из картинок, где вместе с нацистским солдатом изображен Христос, несущий его рюкзак и ружье, сопровождается комментарием: "Учение Господа о всепрощении было поражающим: любите ваших врагов как самих себя, молитесь за ваших гонителей, прощайте до седмижды семидесяти раз. Спаситель учит нас, что как Он нас прощает, так и мы должны прощать других".

Остальные изображения также снабжены авторским текстом М.Белка, который "перевел" библейские истории и евангельские притчи на язык XXI века.

Интерфакс