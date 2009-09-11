В храмах Нью-Йорка пройдут богослужения в память жертв теракта 11 сентября

Нью-Йорк в пятницу воздает дань памяти жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, перевернувшей мир восемь лет назад.

Как передает РИА “Новости”, минутой молчания, колокольным звоном и поминальной молитвой во всех храмах Нью-Йорка по традиции начнется этот день траура в 08.46 по местному времени (15.46 по киевскому), когда первый захваченный террористами самолет врезался в северную башню близнецов-небоскребов.

На месте трагедии, где пока только удалось убрать завалы погибших небоскребов, по традиции будут зачитаны имена всех жертв самого крупного теракта в мировой истории. Под обломками Всемирного торгового центра погибли около восьмисот граждан из восьмидесяти шести стран мира.

Вечером на огороженной площадке, где высились башни-близнецы, в небо поднимутся два мощных луча прожектора.

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые неизвестными террористами. Четвертый самолет разбился в штате Пенсильвания. В результате теракта погибло почти три тысячи человек, в числе погибших - пожарные и полицейские, благодаря усилиям которых тогда удалось спасти около 30 тысяч жизней.