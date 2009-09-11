В Днепропетровске состоится фестиваль церковного звонарства

На центральных площадях Днепропетровска 12 сентября в рамках IV Всеукраинского православного фестиваля «Днепровский звон-2009» будут выступать звонари с Украины, России и Беларуси, на передвижных колокольнях.

Как сообщает РИСУ со ссылкой на официальный сайт Днепропетровского городского совета, фестиваль будет приурочен ко дню города. В мероприятии примут участие 33 церковных звонаря, звонари-аматоры и церковные звонарские коллективы. Они будут выполнять программу традиционных общецерковных местных и авторских звонов. Победители получат дипломы лауреата, памятные медали и призы.

Фестиваль будет проходить на Монастырском острове около Свято-Николаевского храма, и каждый желающий сможет позвонить в звоны.

Как отмечают организаторы мероприятия, фестиваль «Днепровский звон» призван возродить духовность и привлечь украинский народ к православной культуре. Кроме этого, среди задач фестиваля - повышение мастерства церковных и светских исполнителей церковного звонарства.

Звонари будут выступать в таких местах Днепропетровска:

— 11:00-11:30 Днепропетровский городской совет (пр. Карла Маркса, 75);

— 11:40-12:10 Детский парк Л. Глобы (около летнего театра);

— 12:20-13:00 Центральный рынок «Озерка»;

— 13:30-14:00 Перекресток улицы Серова и улицы Набережная Ленина;

— 14:10-15:50 Фестивальная площадка;

— 16:00-16:25 Зрительская площадка парка имени Т.Г. Шевченко.