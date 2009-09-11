Зарубежная РПЦ считает генерала Власова патриотом

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) выступила в защиту генерала Андрея Власова, в годы Второй мировой войны сотрудничавшего с нацистской Германией, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на Би-би-си.

Власов "был и остается своего рода символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России", - говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, размещенном на ее официальном сайте.

Зарубежная церковь откликнулась на книгу церковного историка, профессора Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова "Трагедия России. "Запретные" темы истории ХХ века".

"На вопрос: "Был ли генерал А.А.Власов и его сподвижники предателями России?" - мы отвечаем: "Нет, нимало". Все, что было ими предпринято - делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной России", - говорится в отзыве РПЦЗ.

Сам автор книги считает Власова фигурой неоднозначной и полной трагизма. "Трагедия генерала Власова оказалась в том, что у него не было союзника, который по существу отличался от Сталина", - сказал Митрофанов.

По мнению автора книги, Власов и его сподвижники, "перечеркнули всю свою прошлую жизнь, они признали, что вся их служба в Красной Армии была, по существу, служением не России, а служением режиму, который уничтожал Россию".

Между тем, размышления Митрофанова о судьбе советского генерала, перешедшего на сторону немцев, вызвали острую полемику, прежде всего, в православной среде и особенно – среди русских эмигрантов.

В Синоде РПЦЗ утверждают, что Германия рассматривалась сторонниками Власова "исключительно как союзник в борьбе с большевизмом, но они, "власовцы", готовы были при необходимости противостоять вооруженной силой какой бы то ни было колонизации или расчленению нашей Родины".

С такой позицией не согласны представители Русской православной церкви в Москве.

Заявление Синода зарубежной церкви назвал "слишком радикальным обелением тех мундиров, которые меняли на себе Власов и его сподвижники", профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев.

По его мнению, генерал Власов "как минимум трижды нарушал армейскую присягу".

"Он присягал царской, Красной, а потом - гитлеровской армии. Все три присяги он нарушил", - сказал Кураев. Он отметил, что историкам известно "немало неприятных страниц из истории генерала Власова, и уж тем более его так называемых сподвижников".

Высказав мнение, что далеко не все российское зарубежье склонно героизировать Власова, Кураев предположил, что в качестве символа сопротивления большевизму "можно было бы воздвигнуть какую-то иную, менее спорную фигуру".