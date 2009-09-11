Сегодня - день Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Иоанна

11 сентября – день Усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна, или, как говорят в народе, Головосики. В Евангелии от Марка детально рассказывается о страшной мученической смерти Иоанна Предтечи – предшественника Иисуса Христа.

Царь Ирод, во времена которого жили Иоанн Креститель и Иисус Христос, полюбил жену своего брата Филиппа и вступил в брак с ней. Ирод боялся Иоанна, потому что видел в нем человека праведного и святого. Иоанн откровенно говорил ему, что он осуществил позорный поступок, повязав свою жизнь с женой брата. Эти упреки не очень нравились Ироду. Такие откровенные и смелые слова не нравились и Иродиаде, бывшей жене Филиппа, которая хотела убить Иоанна. И вот в конечном итоге такой случай представился. В день рождение Ирода пригласили много гостей, они пели и танцевали. Особенно захватил царя танец дочери Иродиады, захватил настолько, что за наслаждение, которое она ему подарила, он пообещал ей все, что она попросит.

Девушка, посоветовавшись с матерью, попросила у царя голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод не отказал, и голова Иоанна была принесена. Так рассказывает Библия. Поэтому, в этот день придерживаются строгого поста. Нельзя ничего резать, что напоминает собой голову. Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые вещи: нож, топор. То есть, все, что напоминает мученическую смерть святого. В народе говорят: «Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь». На Усекновение нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого. Следовательно, нельзя есть и что-нибудь на блюде – на нем лежала голова Иоанна Предтечи.

В некоторых регионах этот праздник называли: Иван Постный. В этот день запрещалось петь и танцевать. Потому что, именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя. В этот день каждый пытался побывать в церкви, а те, кто мучался головными болями, просили исцеления.

По народным верованиям день Головосика является последним пределом, когда бывают грозы. Но, если кто-то услышал гром, то это предвещало длинную и теплую осень. Отсюда и присказка: «Прогремел Головосик – тепла добавит на год». В этот день в лесу собирали лечебные коренья.