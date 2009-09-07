Человек появляется на свет с врожденной верой в Бога

Подлинную сенсацию в мировых научных и интеллектуальных кругах вызвало открытие ученых из британского Бристольского университета, когда они установили, что современный человек рождается с верой в Бога. Об их работах сообщает лондонский еженедельник "Санди таймс".

"Мы установили, что ход мышления ребенка включает интуитивную веру в сверхъестественное", - заявил руководитель исследований профессор Брюс Худ.

В течение веков крупнейшие мировые теологи и философы пытались доказать или опровергнуть существование Всевышнего. Однако обыкновенная логика оказалась бессильной ответить на данный вопрос, который был объявлен современной наукой иррациональным.

Однако новейшие исследования научного коллектива из Бристоля показали, что без веры в Бога ни Homo Sapience, ни современное общество не моги бы появиться на свет.

По мнению специалистов, на заре человечества те группы людей, которые верили во Всевышнего, в справедливость и упорядоченность миропорядка, создавали более крепкие социальные связи и тем самым повышали степень своей выживаемости. Именно они заложили основы современной цивилизации и дали ей импульс развития.

Соответственно племена и группы людей, лишенные понятия и веры в Бога, распадались и исчезали, не оставив после себя следов.