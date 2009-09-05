Форум книгоиздателей во Львове ожидает увеличения спроса на религиозную книгу

Организаторы Форума книгоиздателей во Львове ожидают увеличения спроса на религиозную книгу.

Об этом, как сообщает РИСУ, отмечалось во время пресс-конференции, посвященной XVI Международному форуму книгоиздателей, который традиционно проходит во Львове.

«Не смотря на кризис, все издательства, которые печатают духовную литературу, например «Свічадо», «Місіонер» не отказались от участия в форуме», – комментирует РИСУ президент ОО «Форум видавців» Александра Коваль.

Президент ВБО «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів» Александр Афонин прогнозирует увеличение спроса на ознакомительную литературу. «Люди чаще обращаются к Богу во время кризисных и сложных периодов, – считает он. – Следовательно, книга на религиозную тематику увеличит свои продажи на 16-м форуме».

16-й Международная книжная ярмарка «Форум издателей во Львове» состоятся с 10 по 13 сентября. В этом году свою продукцию представят около 600 издательств из Украины и других стран. Во время форума состоится 250 разных мероприятий. Одним из самых важных станет Международный литературный фестиваль «Современная литература: национальное versus глобальное» при участии около 200 писателей из 21 страны мира. Среди известных личностей на фестиваль приглашены норвежский писатель и философ Юстейн Ґордер, главный редактор «Газети Виборча» Адам Михник.