Митрополит Владимир просит Ющенко предотвратить конфликт

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой оградить конституционные права верующих УПЦ и не допустить межконфессионального противостояния и разжигания вражды между верующими Тернопольщины. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Также на сайте говорится о том, что 3 сентября на имя предстоятеля Украинской православной церкви поступил рапорт архиепископа Тернопольского и Кременецкого СЕРГИЯ по поводу попыток сторонников Киевского патриархата захватить Свято-Покровский храм в селе Мусоровцы Збаражского района Тернопольской области.

В частности, в рапорте сообщается, что освящение нововыстроенного Свято-Покровского храма УПЦ запланировано на 6 сентября. Но, как стало известно владыке, «архиерей УПЦ КП ИОВ собирается собственноручно «освятить нашу церковь». Это событие также запланировано на 6 сентября.

Как отмечается в документе, со слов председателя сельского совета, во время последнего собрания жителей села оказалось, что якобы «большинство из них настроено против каноничной Украинской православной церкви».

«В Мусоровцах зарегистрировано только одна православная община — наша, и именно верующие, пребывающие под моим омофором, построили этот храм. К тому же я не слышал, что там кто-то настроен, а тем более выступает против нас. Я сказал (председателю сельского совета. - УНИАН), что должен ехать, потому что пообещал людям, и они ждут нашего приезда и освящения храма. Председатель в ответ сказал, что на въезде в село он поставит трактора и не пустит церковнослужителей из Тернополя», - говорится в рапорте СЕРГИЯ.

Со слов священнослужителя, препятствие освящению храма готовится со стороны общественной организации «Тризуб».

В то же время в рапорте сообщается, что глава областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ пообещал обеспечить осуществление освящения храма духовенством УПЦ.

«Он пообещал, что обеспечит общественный порядок в селе во время мероприятия. Верующие нашей церкви просят меня как правящего архиерея, невзирая на препятствия, совершить чин освящения их нововыстроенного храма», - сказал владыка СЕРГИЙ.

В пресс-офисе УПЦ корреспонденту УНИАН подтвердили, что Свято-Покровский храм в селе Мусоровцы построен на пожертвования общины УПЦ этого села. Другой церковной общины в селе зарегистрировано не было.

В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ Киевского партиархата Евстратий ЗОРЯ, комментируя ситуацию в селе Мусоровцы, в телефонном разговоре отметил, что «каждая община может избирать, к какому патриархату ей относиться».

«По закону каждая община может выбирать, к какому патриархату ей относиться. Это право общины нужно учитывать. Все время происходят перемены: какие-то общины переходят в Киевский патриархат, другие – в Московский патриархат. Все должно происходить в рамках закона. Нужно помнить о высших ценностях. Не нужно разжигать очаг противостояний. Думаю, этот вопрос решится мирным путем в интересах общины в селе Мусоровцы. Насилия не должно быть в любом случае», - сказал Е.ЗОРЯ.

«Пока не будет единой поместной церкви, такие вопросы будут возникать», - добавил он.