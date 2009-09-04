Во Львове представят отреставрированный жовкивский иконостас

Национальный музей во Львове имени Митрополита Андрея Шептицкого 11 сентября в 2009 г. открывает выставку «Иван Руткович. Жовкивский иконостас 1697-1699 гг.», на которой будут экспонироваться недавно отреставрированные иконы этого иконостаса. Выставка будет длиться до 8 ноября 2009 года и сопровождаться исчерпывающими научно-популярными комментариями, документальными материалами, мультимедийным проектом виртуальной реконструкции иконостаса, - сообщили РИСУ в Национальном музее.

Жовкивский иконостас Ивана Рутковича - последний известен экспертам как самое выдающееся произведение мастера. Ансамбль был создан для жовкивской городской церкви Рождества Христового и, как свидетельствуют вкладные надписи на отдельных иконах, его нарисовали в 1697-1699 гг.

Иконостас в своем первичном виде, невзирая на богатство цвета, резьбы и позолоты, сюжетов, объединенных в тематические циклы, поражал еще и своими размерами - 10,85х11,87 м. Он состоял из семи рядов: наместного, дополнительного (с композициями евангельского содержания), ряда воскресений Пятидесятницы, святочного, ряда молений и пророческого. Увенчивало иконостас Распятие. Под ним был картуш, на котором было изображено снятие из креста, а с обеих сторон креста - сцены Страстей Господних.

В Жовкивской достопримечательности отобразились все новации, которые были внедрены в украинских иконостасах в XVII ст., - отмечают научные работники музея. В частности, речь идет о размещенном поверх наместного ряда дополнительных икон со сценами Ветхого и Нового Завета и ряда воскресений Пятидесятницы, которая имеет место исключительно в западноукраинских иконостасных ансамблях. Также, следом за львовскими мастерами нач. XVII ст., И.Руткович использовал тему Страстей Господних, что достаточно редко появлялась в иконостасах, но подал ее в завершение иконостаса, в композиции Распятия, в легких, ажурных картушах с обеих сторон креста. Но одним из наиболее интересных нововведений И. Рутковича есть внедрение в апостольский ряд, кроме изображения императора Константина, фигуры князя Владимира Великого, который воспринимается как дословная трактовка его равноапостольности. Кстати, это первое изображение Владимира в галицкой иконописи, отмечают музейщики.

Как сообщил РИСУ Роман Зилинко, старший научный работник Отдела древнего украинского искусства Национального музея во Львове, в первой половине ХІХ ст. при неизвестных обстоятельствах иконостас был передан церкви в селе Новая Скварява, а в музей, стараниями его руководства, иконостас попал в 1937 г. Уже на то время в нем недоставало нескольких икон, в частности, изображений Иисуса Христа и Богородицы, которые должны быть справа и слева царских врат. А еще часть икон была уничтожена в результате непрофессиональной реставрации во время его пребывания в Новой Скваряве: ему были нанесены повреждения, в частности, заметны следы вмешательств как в живопись, так и на резьбе иконостаса.

В 2007-2009 гг. под руководством реставратора высшей категории, заслуженного работника культуры Украины Владимира Мокрия в Научно-исследовательском реставрационном отделе Национального музея во Львове в рамках приготовлений к выставке Жовкивского иконостаса была проведена сложная, комплексная реставрация всех икон ансамбля и некоторых фрагментов декоративной резьбы.

Выставка будет проходить в залах Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове (пр. Свободы, 20) с 11 сентября по 8 ноября в 2009 г.