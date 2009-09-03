Найдена древнейшая крепостная стена Иерусалима

Археологическая экспедиция, работающая в Старом городе Иерусалима, обнаружила массивную фортификационную стену, датируемую XVII веком до нашей эры. По мнению исследователей, это - часть древнейших городских укреплений, построенных еще хананеями для обороны источника воды от набегов кочевников, сообщает Лента.Русо ссылкой на AFP руководителя экспедиции профессора Ронни Райха.

В репортаже агентства Associated Press отмечается, что небольшой участок стены был открыт еще в 1909 году, но только спустя сто лет удалось расчистить кусок длиной более 20 метров. По-видимому, стена тянется и далее, но у экспедиции Хайфского университета пока нет средств на продолжение раскопок. По словам профессора Райха, удивление вызывает не только размер стены (ее сохранившийся участок достигает в высоту 8 метров), но и то обстоятельство, что она не была разобрана в позднейшее время.

До сих пор самыми старыми монументальными стенами Иерусалима считались укрепления царя Ирода, возведенные в конце I века до нашей эры.