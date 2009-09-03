Опубликован список 10 самых страшных цитат из Библии

Опубликован список цитат из Библии, среди которых есть оправдывающие сексизм, геноцид и рабство, сообщает Кредо. русо ссылкой на юмористический христианский сайт shipoffouls.com. Читателей сайта попросили сформировать свой список самых страшных стихов в веселом проекте "Главы & Хуже".

Возглавил список совет святого Павла в послании к Тимофею (2:12), в котором святой говорит: "А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии". Этот отрывок часто используется в качестве основания для запрета женщинам служить священниками.

Далее идут вызывающие беспокойство строки, оправдывающие геноцид, из Первой книги Царств (15:3): "Теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла".

Третьим идет призыв Моисея убивать ведьм в книге Исход (22:18): "Ворожеи не оставляй в живых".

Еще один страшный стих, попавший в список, - из псалма 137, который прославляет страшную месть: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень".

Еще больше противоречий вызывает включенное в список размышление святого Павла о гомосексуальности из Послания к Римлянам (1:27), вопросе, разделяющем прихожан англиканской церкви: "Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение".

Также в список вошли испытание Богом Авраама в Бытии, в котором Аврааму предложено принести в жертву своего сына Исаака; поддержка женского послушания в Послании к Ефесянам (5:22): "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу"; и такой же совет святого Петра слугам в Первом послании Петра (2:18): "Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым".

Саймон Дженкинс, редактор shipoffouls.com, объяснил, что главной целью этого опроса было заставить людей задуматься о том, как избирательное цитирование Библии может быть опасно.

Список был обнародован на христианском фестивале "Гринбелт" в Челтенхеме в понедельник вечером.

Полный список "10 самых страшных библейских цитат":

1. Совет святого Павла, разрешать ли женщине учить мужчину в церкви: "А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии" (Первое послание к Тимофею, 2:12).

2. В этом стихе Самуил, один из старейшин Израиля, отдает приказ о геноциде соседнего народа: "Теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла" (Первая книга Царств, 15:3).

3. Наказ Моисея: "Ворожеи не оставляй в живых" (Исход, 22:18).

4. Последние строки псалма 137, который был превращен в диско-хит группой Boney M, часто не произносятся во время богослужений: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень" (псалом 137).

5. Еще одна история, от которой стынет кровь, из книги Судей Израилевых. В ней израильтянин, осажденный в доме разгневанной толпой, отправляет свою наложницу успокоить людей: "Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой: и вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было [потому что она умерла]. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место" (книга Судей Израилевых, 19:25-28).

6. Святой Павел осуждает гомосексуализм в открывающей Послание к Римлянам главе: "Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" (Послание к Римлянам, 1:27).

7. В этой истории из книги Судей Израилевых израильский вождь Иеффай дает обет Богу, который он должен выполнить: "И дал Иеффай обет Господу и сказал: "Если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аммонитян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение". И пришел Иеффай к Аммонитянам - сразиться с ними, и предал их Господь в руки его; и поразил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми.

И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: "Ах, дочь моя! Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего! Я отверз [о тебе] уста мои пред Господом и не могу отречься" (книга Судей Израилевых, 11:30-34).

8. Бог обращается к Аврааму и приказывает принести в жертву его сына: "Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (Бытие, 22:2).

9. "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу" (Послание к Ефесянам, 5:22).

10. "Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым" (Первое послание Петра, 2:18).