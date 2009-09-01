Монах-миссионер хочет привлечь молодежь в храмы через онлайн-игру

В канцелярию Московского патриархата поступило предложение создать компьютерную программу по изучению православия в формате игры-симулятора, сообщает сайт Infox.ru.

Автор проекта, монах Максим, убежден в необходимости нового онлайн-проекта, который теми же способами, что и компьютерные игры, поможет молодежи в увлекательной форме узнать о Церкви. Согласно проекту, пользователь создает своего персонажа, выбирает его пол, возраст и внешний вид. Далее этот персонаж развивается от уровня к уровню, причем его светская жизнь основана на заповедях - положительным поведением он зарабатывает поощрения, а за неправедные поступки "терпит" некие лишения.

При этом можно выбрать путь развития и в церковной сфере: женские персонажи могут становиться сестрами милосердия, монахинями или игуменьями монастырей, мужские - семинаристами, священниками, епископами.

"Молодежь в любом случае проводит время в виртуальном мире, и будет лучше, если они будут учиться не "стрелять и убивать", а развиваться в духовном плане", - полагает монах Максим.

Кроме того, проект предусматривает квесты (жанр онлайн-игры, требующий от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету) - путешествия в библейские времена, в древний Иерусалим, Галилею, в места проповеди апостолов, в древнюю Русь. Отдельным квестом автор хочет сделать участие в богослужении, для изучения литургики и церковного устава.