В Крыму православная молодежь возобновила раскопки древнего храма

Православная молодежная археологическая экспедиция провела подготовительные работы для организации раскопок на горе Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма, где в средние века находились центр Готской епархии и столица средневекового княжества Феодоро, входившего в состав Византийской империи.

Православные студенты из Москвы, Вильнюса, Чернигова и старшеклассники московских школ под руководством симферопольских археологов расчистили от зарослей деревьев, кустарников и травы находящийся на Мангупе храм Святого Георгия. До этого раскопки Георгиевского храма производились лишь в 1912 году.

Предполагается, что в 2010 году молодежная экспедиция начнет очередной этап изучения мангупской базилики. Еще в VI веке при императоре Юстиниане на Мангупе были созданы оборонительные сооружения по последнему слову тогдашнего военно-инженерного искусства и монументальный храм-базилика для обращения местных язычников в христианство.

Также участники экспедиции провели раскопки монастырского пещерного храма в окрестностях Севастополя на мысе Виноградный. Начиная с 1990-х годов, на Виноградном было раскопано около пяти храмов, большей частью пещерные, что свидетельствует о том, что здесь располагался средневековый монастырь.

Интерфакс