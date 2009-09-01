Митрополит Владимир благословил школьников и студентов Украины на учебу

"Школьные годы - особый период в жизни каждого человека. С одной стороны, это счастливое, беззаботное время, когда вся жизнь кажется еще впереди, но именно в эти годы происходит становление человека как личности, формируется ее мировоззрение. Поэтому Православная Церковь всегда уделяла и уделяет особое внимание образованию.

Церковь всегда с неизменным уважением относилась к светского образования. Многие из учителей Церкви учились в светских школах и академиях и считали знания, что в них преподавались, обязательными для верующего человека. Так, святитель Василий Великий писал, что «внешние науки не вредны» для христианина, который должен почерпаты из них все, что способствует нравственному совершенствованию и интеллектуальному росту.

По мнению святого Григория Богослова, «каждый, кто имеет ум, признает ученость - образование, первым для нас благом. И не только эту самую благородную нашу ученость, что ... имеет своим предметом одно спасение и красоту созерцание, но и ученость внешнюю, которой многие христиане из-за невежества гнушаются как ненадежной, опасной и такой, что отдаляет от Бога ».

Из истории нашей страны мы знаем, что именно православные храмы и монастыри были первыми просветительскими центрами нашего народа. Долгое время церковно-приходские школы составляли основу всей образовательной системы. Однако всем известные революционные события начала XX века привели к отделению церкви от государства и школы от Церкви. На протяжении более 70 лет во всех сферах жизни, в том числе и просветительской, господствовала атеистическая, богоборческой идеология.

Промыслом Божиим все это осталось в прошлом. Мы живем во время, когда наше государство идет по пути демократических преобразований. Церковь, согласно многовековой традиции, с уважением относится к светской школы и готова строить свои отношения с ней, исходя из признания неприкосновенности человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимым навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, преподавания учебных предметов только с позиции материалистического взгляда на мир. Церковь призывает к преодолению последствий атеистического контроля над системой государственного образования.

К сожалению, и сейчас во многих учебниках можно найти фальшивые утверждения о наличии принципиальных противоречий между религией и наукой. Действительно, научное и религиозное познание имеют разные характеры. У них разные исходные основы, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут граничить, сталкиваться, но они никогда не противоборствуют, а дополняют друг друга. Современные достижения в различных областях науки, включая физику элементарных частиц, химию или микробиологию свидетельствуют, что они «суть меч обоюдоострым», способный не только принести людям добро, но и лишить их жизни. Евангельские заповеди дают возможность такого воспитания лица, за которого она не могла бы использовать с недобрым намерением полученные знания и силы. Поэтому Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее надлежащего устройства.

Следует отметить и то, доныне во многих учебных курсах истории недооценивается роль религии в формировании духовного сознания народов. Церковь постоянно напоминает о вкладе христианства в сокровищницу мировой и национальной культуры. Православные верующие с сожалением воспринимают попытки некритического заимствования учебных стандартов, программ и принципов в организаций, известных негативным отношением к христианству вообще, и в частности к Православию. Нужно хорошо понимать, что любая образовательная система, которая не учитывает истории, культуры, веры нашего народа, ведет не к возрождению его, а к деградации как отдельного человека, так и нации в целом.

Нельзя игнорировать и опасность вторжения в светскую школу последователей оккультных и неоязыческие ученик, деструктивных сект, под воздействием которых ребенок может быть утеряна и для себя, и для семьи, и для общества. Мы считаем полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах - по желанию детей или их родителей, а также преподавание таких курсов в высших учебных заведениях.

Школа является посредником, который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные за прошедшие века. В этом деле школа и Церковь призваны к сотрудничеству. Согревания в юных сердцах стремление к Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своей Родине, ее истории и культуры, должно быть задачей школы не в меньшей, а возможно и большей мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее воспитательной миссии, ведь от духовного и нравственного состояния человека зависит его вечное спасение.

Сердечно поздравляю нашу школьную молодежь с началом нового учебного года! Всем желаю светлого ума, доброго сердца, всяческих успехов! Благослови всех Бог!"

+ Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир