Благотворительный тур УГКЦ «С верой и любовью» стартует концертом в замке Любарта

Благотворительный тур «С верой и любовью», организуемый Украинской Греко-католической Церковью, который пройдет под патронатом Блаженнейшего ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА), стартует 7 сентября в Луцке благотворительным концертом в замке Любарта.

Концерт пройдет при поддержке городского совета Луцка, сообщили УНИАН в департаменте информационной политики горсовета.

На благотворительном концерте в Луцке 7 сентября выступят: Тарас ПЕТРИНЕНКО, Татьяна ГОРОБЕЦ, «Пиккардійська терція», «С.К.А.Й.», ГУДИМОВ, сестры ГОРГИШЕЛИ. Концерт будет вести Наталия СУМСКАЯ.

В программе предусмотрено поздравительное слово Блаженнейшего ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА). Собранные во время благотворительного концерта средства пойдут на построение Патриаршего Собора УГКЦ в Киеве.

Как сообщал УНИАН, благотворительный тур «С верой и любовью» будет проходить с 7 по 22 сентября в городах Луцк, Ривне, Чертков, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Коломыя, Долина, Стрый, Брошнев, Жовква и Львов.