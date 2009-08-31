В Ривненской области создали пожарную команду монахов

Первая пожарная команда из монахов создана при Липковском мужском монастыре в Гощанском районе Ривненской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций выделило Гощанскому райотделу МЧС новый пожарный автомобиль. Свой автомобиль спасатели передали сельской пожарной команде в село Липки - одно из крупнейших в районе, которое крайне нуждается в защите помещений от возможных пожаров, ведь расположено оно в 15 километрах от райцентра.

Поскольку сельсовет не имеет возможности содержать местную пожарную команду, то за это дело и решили добровольно взяться настоятель и послушники монастыря.

Пожарный автомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием. Начальник ГУ МЧС в Ривненской области генерал-майор внутренней службы Николай КОСТЮК подарил также комплект одежды, пожарный шлем и специальный фонарь. Новосозданная пожарная команда монахов уже испытала возможности пожарного автомобиля: с помощью водяного ствола успешно затушила условный пожар.

Это уже 33-я местная пожарная команда в Ривненской области.