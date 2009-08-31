В Чернигове остановлено незаконное строительство часовни

В Чернигове возле Иллинской церкви остановлена попытка строительства часовни над колодцем Антония Печерского. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей ЧЕРНЯКОВ.

По его информации, при содействии Черниговской епархии Украинской Православной Церкви началась очистка старенького колодца.

Как говорится в легендах, колодец выкопал преподобный Антоний Печерский. Люди пользовались колодцем, пока в дома не провели водопроводы. Потом о колодце забыли. Металлическая крыша над колодцем поржавела и колодец был не благоустроен.

В прошлом году местные епархии УПЦ МП и УПЦ КП обратились к Национальному архитектурно-историческому заповеднику "Чернигов древний" с просьбой разрешить строительство над колодцем Антония Печерского каплицу. Но с целью избежания религиозного противостояния им отказали.

"В этом году работы возле колодца начались без предупреждения и заповедника, и управления архитектуры. Из дна колодца было вытянуто несколько ведер мусора, бутылок, металлических предметов. Работники заповедника не мешали работам, ведь дело нужное", - отметил С.ЧЕРНЯКОВ.

Руководство Национального заповедника было вынуждено остановить работы, ведь они проводились на охранной территории, когда строители начали ломать металлический навес над колодцем. На место события прибыли не только работники архитектурно-исторического заповедника, областной инспекции по охране достопримечательностей истории и культуры, но и милиция.

Как оказалось, над колодцем Антония Печерского намеревались построить каменную часовню высотой 12 метров, не согласовывая строительство.

Отметим, что рядом расположен памятник архитектуры национального значения Иллинская церковь, построенная в конце ХІ ст. и строение возле нее фактически закроет уникальную достопримечательность.

"На данное время работы по сооружению каплицы остановлены. Работники заповедника вынуждены ежедневно дежурить возле колодца с целью недопущения несанкционированных работ", - сообщил С.ЧЕРНЯКОВ.