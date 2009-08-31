Заповедник «Старая Умань» переплатил 94 тыс. грн. за реставрацию Василианского монастыря

Свыше 94 тыс. гривен переплатил подрядной организации Государственный историко-архитектурный заповедник «Старая Умань» (город Умань Черкасской области) за проведенные работы по реставрации памятника архитектуры – Василианского Свято-Богородицкого монастыря. Этот факт установили специалисты контрольно-ревизионного отдела в городе Умань и Уманском районе во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности заповедника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Черкасской области, в частности, около 80 тыс. грн. государственный заповедник переплатил вследствие завышения СП «Агрошляхбуд» стоимости выполненных реставрационных работ. Выборочными контрольными проверками ревизоры выявили большие разногласия между фактически выполненными объемами работ и объемами, которые указаны в актах выполненных работ. Материалы ревизии переданы прокуратуре города Умани для возбуждения уголовного дела.