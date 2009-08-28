Православные и греко-католики празднуют первую Пречистую

28 августа православные и греко-католики отмечают Успение Пресвятой БогородицыСогласно традиции восточной церкви, праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к двенадцати самых больших праздников церковного года. Отмечается 15 августа по старому стилю, 28 августа – по новому (Католическая и большинство православных церквей мира отмечают Успение 15 августа). Предшествовал празднику Успенский пост, который начался 14 августа и продолжался две недели.Из апокрифа известно, что Марии за три дня до смерти явился архангел Гавриил и известил о близком переходе ее к вечности. Согласно церковным сказаниям, в этот день апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме из мест, где они проповедовали, чтобы попрощаться с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела. Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к Господу. Иконографическая традиция праздника рассказывает, что Богородица отдала свою чистую душу в руки своего Сына и Господа Иисуса Христа, а в это время с небес раздавались звуки ангельских хоров. Тело Пречистой Богородицы апостолы перенесли в Гефсиманию, где была гробница ее родителей и мужа. По дороге к гробнице процессию апостолов сопровождала чудесное светлое облако и сонм ангелов. Церковное предание рассказывает, что апостол Фома, прибывший с опозданием, опечалился, что не смог быть возле Богородицы в последние минуты ее земной жизни. Чтобы он смог попрощаться с ее телом, апостолы откатали надгробный камень. Но к удивлению всех внутри были только ризы Девы Марии. Ее тело, как и душа, было взято Господом на Небо.Выделяется этот праздник среди других и в литургическом плане. Именно в этот день в храмах служится Иерусалимская утреня – богослужение, которое происходит только дважды в год: в Страстную пятницу и на Успение.В Украине праздник Успения Пресвятой Богородицы чествуется особо. Так, главные монастыри лавр Украины - православные Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская и Греко-католическая Унивская - посвященные этому празднику.В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы еще называют первой Пречистой. Есть три Пречистые – 28 августа, 21 сентября и 14 октября. О них в народе говорят: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает". После первой Пречистой девушки в селах уже не занимаются тяжелой работы. Согласно поговорке: "Пришла первая Пречистая - становится девушка речистая" - много говорит, потому что нет уже работы. После Успения Пресвятой Богородицы наступает свадебная пора.По народным приметам, если на первую Пречистую хорошая погода - вся осень будет хорошей.