В России местный житель построил в огороде ковчег

Житель Кемерово построил у себя в огороде дом-корабль длиной 14 метров и высотой трехэтажной палубы девять метров, сообщает Благовест.инфо.

"Дом у меня крепкий. Я его на совесть строю, на века хватит. А если вдруг наводнение или всемирный потоп, то мой дом выстоит. Фундамент останется, а он поплывет", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации региона слова хозяина подворья Николая Орехова.

По словам мужчины, этот дом-ковчег он увидел во сне.

Соседи Н.Орехова называют дом не иначе, как Николаев ковчег.