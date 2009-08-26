В России местный житель построил в огороде ковчег
16:52, 26 августа 2009Общество
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В ожидании всемирного потопа
Житель Кемерово построил у себя в огороде дом-корабль длиной 14 метров и высотой трехэтажной палубы девять метров, сообщает Благовест.инфо.
"Дом у меня крепкий. Я его на совесть строю, на века хватит. А если вдруг наводнение или всемирный потоп, то мой дом выстоит. Фундамент останется, а он поплывет", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации региона слова хозяина подворья Николая Орехова.
По словам мужчины, этот дом-ковчег он увидел во сне.
Соседи Н.Орехова называют дом не иначе, как Николаев ковчег.
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