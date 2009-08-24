В 18 из 27 стран ЕС преподавание религии является обязательным
20:14, 24 августа 2009Общество
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Еще в девяти - факультативным
В 18 из 27 стран Евросоюза преподавание религиозных знаний является обязательным, еще в девяти - факультативным.
Как сообщает Седмица.Ru, об этом говорится в исследовании "Преподавание религии в школах Европы", проведенном Валентином Кожухаровым. Данные исследования озвучил кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ диакон Андрей Климов на I съезде православной молодежи Прикамья, который проходит в Перми.
При этом в 75% стран ЕС знания преподаются в виде вероучения традиционной религии и в 25% стран - в виде истории религий.
Кроме того, в каждой из 27 стран преподавание религии обязательно связано с общей системой образования и с культурным наследием данного государства.
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