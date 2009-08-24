В Беларуси епископу в храме нанесли ножевые ранения

На епископа Могилевского и Мстиславского СОФРОНИЯ в кафедральном соборе во имя Трех святителей в городе Могилеве было совершено нападение, сообщает lenta.ru.

Архиерей получил несколько ножевых ранений. Сообщается, что в воскресенье, в девять часов по местному времени, епископ зашел в храм. По словам очевидцев, когда СОФРОНИЙ обернулся для благословения прихожан, к нему подошел мужчина, достал нож и нанес удар в область живота, повредив также и вены на руке, которой епископ успел закрыться от второго удара.

СОФРОНИЙ был немедленно доставлен в ближайшую больницу и прооперирован. В настоящее время архиерей находится в реанимации. Операция прошла успешно, его жизнь вне опасности.

Нападавшего злоумышленника задержали прихожане и передали в руки прибывших на место происшествия милиционеров. О других подробностях инцидента пока не сообщается.