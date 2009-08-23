В Кракове открылась выставка фотографий с колоколен католических храмов

Выставка фотографий Кракова с колоколен католических храмов собрала уникальные панорамные снимки одного из красивейших польских городов.

Как сообщает Procatholic.ru, самый большой экспонат выставки, которая продлится до 6 сентября, - восьмиметровая панорама Кракова, снятая с колокольни базилики Святейшего Сердца Иисуса. Еще один панорамный снимок, сделанный с колокольни храма св. Иосифа, имеет общую длину семь метров.

По словам автора экспозиции фоторепортера Мартина Жолнерчика, он стремился "представить широкой публике известные места в необычном ракурсе, а также познакомить с теми местами, доступ к которым закрыт".

Фотограф поблагодарил настоятелей тех храмов, которые предоставили ему возможность делать снимки с башен.