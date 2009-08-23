В России подводную лодку назовут именем Николая Чудотворца

В Северодвинске в конце декабря будет заложен новый атомный подводный крейсер, который намерены назвать именем Николая Чудотворца. Подлодка «Святитель Николай» войдет в серию нового стратегического вооружения. Об этом, как передает Газета.ru, сообщил в ходе беседы с Патриархом Кириллом, совершающим пасторскую поездку по русскому Северу, генеральный директор «Севмаша» Николай Калистратов.

«22 декабря, когда объединение «Севмаш» будет отмечать 70-летие со дня основания, будет заложен новый стратегический корабль, который мы планируем назвать «Святитель Николай», - сообщил он. Он напомнил, что «предприятие выпустило серию подлодок, названных именами русских князей - «Дмитрий Донской», «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», теперь будет «Святитель Николай».

Беседа с патриархом состоялась после вечернего богослужения, которое совершил предстоятель РПЦ в полуразрушенном Никольском храме.

Раньше на территории, которую занимает предприятие, находился Николо-Карельский монастырь.