В Украинском католическом университете откроется выставка к 70-летию начала Второй мировой войны

Сегодня в Украинском католическом университете (УКУ) Львова откроется Международная передвижная выставка «Имена вместо номеров», приуроченная к 70-летию начала Второй мировой войны и 20-й годовщине демократических изменений в Центрально-Восточной Европе.

Об этом сообщили УНИАН в отделе информации и внешних связей Украинского католического университета.

Международная передвижная экспозиция «Имена вместо номеров», которую можно будет осмотреть с 22 августа по 8 сентября с.г., представляет 22 биографии, вошедших в «Книгу памяти», узников концлагеря Дахау. Выставка с 2008 года экспонировалась в шести странах Европейского Союза. Отныне с ней можно будет ознакомиться и в Украине. Дополнительную информацию содержит сопроводительная брошюра объемом 84 страницы.

«История мира – это история отдельных людей. Давайте их собирать», - этими словами участница проекта из Львова Юлия ГОГОЛЬ описывает один из важных аспектов проекта «Книги памяти», в котором она принимала участие вместе с несколькими другими студентками Украинского католического университета и молодыми людьми из Винницы, Киева, Переяслав-Хмельницкого, Полтавы, Харькова и Симферополя под руководством опытных ученых. Неслучайно выставка будет в первую очередь экспонироваться именно в тех городах, где работали группы исследователей, а первым принимать ее выпала честь Институту истории Церкви УКУ, наработки которого служили хорошей методологической основой реализации этого проекта в Украине, отмечается в сообщении Украинского католического университета.

Организатором выставки во Львове выступил Институт истории Церкви Украинского католического университета в сотрудничестве с Книгой памяти узников концлагеря Дахау.