В Запорожской области ограбили православную церковь

В Запорожской области обворовали православную церковь.

По информации центра общественных связей Запорожского главка милиции, сообщение о том, что неизвестный проник в церковь поселка Большая Знаменка и похитил предметы культа, поступило накануне в Каменко-Днепровский райотдел милиции.

"Согласно сообщению, после визита злоумышленника, который попал в здание церкви, разбив окно, исчезли 800 гривен и сделанные из серебра и покрытые золотом кресты (2 маленьких и 1 большой) и 2 иконы", - сообщили в ЦОС.

На данный момент по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.